Steeds meer gemeentes maaien minder: 'We moeten van strakke perkjes af'

Dit weekend werd het bloemenparadijsje van een 84-jarige imker verwoest door een maaifout van de gemeente Land van Cuijk en recent kondigde de gemeente Heeze een nieuw maaibeleid aan. Steeds vaker gaan gemeentes minder maaien in het belang van de biodiversiteit, maar helpt dat écht? En wat is dan wél het juiste moment om te maaien?

Het is helaas een bekend probleem dat de gemeente (per ongeluk) biodiverse strookjes wegmaait, vertelt stadsecoloog Johan Mees. De gemeente besteedt het maaien namelijk vaak uit aan een aannemer. "Dat is goedkoper en sneller, maar maaien is maatwerk. Aannemers hebben niet altijd de kennis om daarbij ook rekening te houden met de biodiversiteit", legt de stadsecoloog uit.

Nu is het moment

Dat er nu volop gemaaid wordt, is wel logisch, zegt hij. De planten zijn nu druk aan het voortplanten; ze maken zaadjes aan en staan in bloei, aantrekkelijk voor insecten. Als ze zijn uitgebloeid, gaan de insecten weg en kun je maaien. Laat het maaisel dan ook vooral even een paar dagen liggen, zodat de zaadjes goed kunnen nestelen in de bodem en de planten volgend jaar opnieuw kunnen groeien.

Maaien is maatwerk

Niet maaien is in ieder geval geen oplossing, weet Mees. "In de natuur 'maaien' grazers als herten en runderen het gras, maar die lopen niet in onze bermen en op rotondes. De mens kan die rol dus goed overnemen door te maaien, maar moet daarbij wel rekening houden met ander leven", is zijn mening.

Daar is een belangrijke rol voor de ecoloog weggelegd. Zij kunnen kijken welke bloemen op welk moment bloeien en waar nog even gewacht moet worden met maaien. "Daar is nog te weinig aandacht voor en kennis over bij gemeentes", zegt de ecoloog die jaren voor de gemeente Den Bosch werkte. "Zo kan bijvoorbeeld ook het sinusmaaien een rol spelen. Daarbij wordt een deel van het veld gemaaid en blijft een deel staan, zodat de insecten een plek hebben om naartoe te vluchten."

Verkeersveiligheid

Hij begrijpt dat zo'n strenger maaibeleid niet voor iedereen ideaal is. Niet iedereen vindt wilde begroeiing er even mooi uitzien en in parken, waar mensen bijvoorbeeld lekker bij elkaar willen komen om te picknicken, is een kort gemaaid veldje wel zo handig. "Ook moet op sommige plekken vanwege de verkeersveiligheid intensiever worden gemaaid, bijvoorbeeld net voor grote kruispunten."

'Strakker is niet mooier'

De stadsecoloog begrijpt dat mensen klagen als de groenstrook voor de deur er niet netjes uitzien. "Mensen die genieten van die biodiversiteit bellen niet, maar de klagers wel." De gemeente lost zo'n klacht vaak op door een aannemer te sturen. Maar volgens de ecoloog moet een gemeente vooral beter communiceren. "Ze moet uitleggen dat het níet maaien een bewuste keuze is voor de natuur en geen achterstallig onderhoud of een vorm van bezuinigen." Op die manier begrijpen mensen volgens hem beter wat er aan de hand is en hebben en hebben ze er ook meer waardering voor.

Daarnaast pleit Mees voor een waardering van de minder strakke veldjes. Strak en kort gemaaide veldjes moeten in zijnn ogen minder de norm worden. "Ik heb gelukkig de indruk dat de jongere generatie de kleurrijke bloemetjes en de beestjes steeds meer gaat waarderen", besluit hij hoopvol.

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT:

Imker Gerrit (84) kreeg te maken met een maaifout en is woest: ‘Alles is weg’