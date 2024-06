Memorabele huldiging NAC: fans keren huiswaarts (of naar de kroeg)

14.15

De officiële huldiging begint om vier uur vanmiddag, maar in de binnenstad is het feest al begonnen. De gemeente Breda roept supporters op om 'de veiligheid niet uit het oog te verliezen'. "Hou rekening met elkaar en pas goed op in de buurt van vuurwerk. Let ook op de jonge feestvierders", laat de gemeente in een bericht op X weten.