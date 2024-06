Na voetbalfeest van zondag hoopt politie ook op 'gezellige huldiging' NAC

De promotie van NAC is zondag gepaard gegaan met een gezellige sfeer in Breda. Er waren volgens de politie 'weinig incidenten' en één aanhouding. De gemeente hoopt dat de huldiging vanmiddag ook zo gaat verlopen.

De nare kant van voetbalwedstrijden zien we ook regelmatig, maar Breda beleefde zondag vooral een voetbalfeest met een goede sfeer. De politie zegt maandag dat er één iemand is aangehouden. "Dat was 's nachts en we weten niet of dat überhaupt met het voetbal te maken had", vertelt een woordvoerder van politie Zeeland-West Brabant.

Er zijn geluiden dat er veel vuurwerk werd afgestoken in de stad. De politie stelt dat het vooral mensen met fakkels waren. "De hoeveelheid vuurwerk die wij hebben gezien was minimaal."

Supporters weer vrij

In Rotterdam werden voorafgaand aan het promotieduel met Excelsior vijf NAC-supporters aangehouden vanwege belediging. Drie supporters riepen volgens de politie leuzen die niet door de beugel konden. Toen zij werden aangehouden, bemoeiden twee anderen zich ermee. Ook zij werden in de boeien geslagen. Zij kwamen er met een boete vanaf en zitten volgens politie Rotterdam niet meer vast.

De politie en gemeente hopen de positieve sfeer van zondag door te trekken naar de huldiging in de stad. De gemeente heeft voor de veiligheid een aantal maatregelen genomen. Zo zijn er meer handhavers (boa's) en agenten in de binnenstad en is er een glas- en blikverbod. De Grote Markt zal worden afgesloten als het te vol raakt. Verder roept de gemeente bezoekers op ook aan hun eigen veiligheid en die van andere te denken.

"We wensen iedereen vanmiddag een mooie en gezellige stadshuldiging op de Grote Markt toe", aldus een gemeentewoordvoerder.