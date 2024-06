Veel terechte bezwaren tegen parkeerboetes, gemeente vaak in de fout

In Tilburg zijn vorig jaar meer dan negenduizend onterechte parkeerboetes uitgedeeld. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente. In ongeveer de helft van die gevallen ligt de fout bij de gemeente. Zij gaat nu uitzoeken hoe dit aantal, in samenwerking met parkeerservice P1, omlaag kan worden gebracht.

In totaal werden vorig jaar in de stad bijna honderdduizend parkeerboetes uitgedeeld, meldt Omroep Tilburg. Inwoners van Tilburg dienden hiertegen zo’n zestienduizend keer bezwaar in, omdat ze vonden dat het ging om een onterechte boete. In iets meer dan de helft van de gevallen kregen ze gelijk en werd de boete kwijtgescholden.

Een deel van de uitgeschreven parkeerbonnen had voorkomen kunnen worden, geeft ook de gemeente toe. Voorbeelden die hierbij genoemd worden zijn haperende parkeerapparatuur, onduidelijke situaties op straat en fouten tijdens de handhaving. In andere gevallen lag de fout bij de parkeerder zelf. Dan gaat het bijvoorbeeld mis bij het invullen van het kenteken bij de parkeerautomaat. Maar ook een achterstallige betaling van een parkeervergunning kan zorgen voor een boete.

De gemeente geeft aan hier coulant in te zijn geweest. Ook wanneer de fout bij de parkeerder lag, werden sommige boetes kwijtgescholden, ook al zijn de naheffingen volgens de wet terecht.

Terug naar de parkeercontroleur

De gemeente Tilburg komt met deze cijfers na vragen van de LST, Lijst Smolders Tilburg, over het onderwerp. Fractievoorzitter Hans Smolders vindt dat het grote aantal bezwaren reden is om terug te keren naar de oude situatie waarbij parkeercontroleurs ingezet worden in plaats van scanauto's.

Maar de gemeente is het daar niet mee eens. “Een groot deel van de bezwaren wordt door handmatige controles niet weggenomen. Er wordt dan namelijk gescand met een handscanner, die dezelfde database gebruikt als de scanauto. Het percentage gegronde bezwaren in Tilburg komt overeen met dat van andere grote steden. Zo zit Tilburg tussen steden als Amsterdam en Den Haag in”, antwoordt het college op de vragen van de LST.

Stijgende trend

Uit de cijfers van de gemeente blijkt ook dat het aantal uitgedeelde parkeerboetes de afgelopen jaren stijgt. In 2021 werden er ‘slechts’ 87.000 uitgedeeld en vorig jaar waren het er net geen honderdduizend. Daarnaast verdubbelde het aantal ingediende bezwaren. In 57 procent van de bezwaren gaf de gemeente toe fout te zitten. Dat gebeurde het jaar daarvoor nog in 40 procent van de bezwaargevallen.