Eindelijk weer vier Brabantse clubs in Eredivisie, fans blikken vooruit

Met PSV, RKC Waalwijk, Willem II, NAC, RBC Roosendaal en FC Den Bosch was Brabant in het seizoen 2004/2005 bijzonder goed vertegenwoordigd in de Eredivisie. Dit seizoen stond de teller op twee, maar na de zomer wordt dat aantal verdubbeld. Een rondje langs echte supporters van de (nieuwe) Brabantse Eredivisieclubs, waarbij de ambities nogal uit elkaar liggen.

Jan Braspenning gaat al 53 jaar naar NAC. Afgelopen seizoen zal hem altijd bijblijven. "Het was een gigantisch klotejaar, van het begin tot het einde. We speelden slecht voetbal, heel verdedigend. Dat we nog achtste zijn geworden, heeft ons verrast."

Na zes wedstrijden in de play-offs neemt NAC na vijf seizoenen afscheid van de Keuken Kampioen Divisie. "In de play-offs zagen we een NAC dat we willen zien, een ploeg met lef. Het was overigens typisch NAC geweest als we het in de finale tegen Excelsior niet hadden gered. De ontlading bij de promotie was niet normaal, ik zag zoveel emotie. Ik stond in het uitvak naast een vriend die ook al jaren naar NAC gaat, we knuffelden elkaar. Ons gevoel voor de club zit zo diep."

Bij de huldiging maandag genoot hij met volle teugen. "Volgend jaar gelukkig in de Eredivisie en weer de derby tegen Willem II. Ik heb een paar collega's die fanatiek voor Willem II zijn, we wensen elkaar het beste. Maar natuurlijk willen we winnen. De ludieke acties vooraf zijn altijd heel leuk, zoals een verdwenen middenstip of het bezorgen van duizenden luiers."