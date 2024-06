Man (47) valt in ravijn en overlijdt: 'Stenen waren glad, hij gleed uit'

Een man (47) uit Vught is zondag overleden nadat hij een foto maakte van het Belgische natuurschoon van Tombeau du Géant. Hij was op dat moment met zijn vrienden aan het wandelen, gleed uit en viel veertig meter naar beneden. Op weg naar het ziekenhuis is hij overleden.

Een van zijn vrienden, die liever anoniem wil blijven, was erbij toen het gebeurde. Hij zocht contact met Omroep Brabant nadat hij op internet las dat het om een ongeluk na het maken van een selfie zou gaan. "Dat doet het lijken of hij een klungelige fout heeft gemaakt, maar het is juist een superverantwoordelijke jongen die het slachtoffer is geworden van een noodlottig ongeval." De vriend van het slachtoffer vertelt dat bij de afgrond van het uitzichtpunt geen hek stond, waardoor zijn vriend weg kon glijden. "Onbegrijpelijk, op zo'n gevaarlijk punt", zegt hij.

"Hoe het nu met ons gaat? Dat kunt u zelf wel inschatten, denk ik."