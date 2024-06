Bestuurder van scootmobiel overleden na aanrijding met auto

Bij een aanrijding tussen een scootmobiel en een auto in Oss is dinsdagmiddag de bestuurder van de scootmobiel om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond vijf uur op de Vorstengrafdonk.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Dit wordt door de politie onderzocht. De politie meldde in eerste instantie dat het ging om een ongeluk tussen een scooter en een auto, maar het blijkt om een scootmobiel te gaan.

Over de identiteit van het slachtoffer maakt de politie nog niks bekend. "De nabestaanden van de bestuurder dienen eerst geïnformeerd te worden", zegt de politie daarover. Die wonen niet in de regio en moeten via een andere eenheid van de politie op de hoogte worden gebracht.

De weg is in beide richtingen afgesloten in verband met het onderzoek. Dat zal enkele uren in beslag nemen, laat de politie weten.