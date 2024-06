Van de Donk stopt bij Oranje: een overzicht van een imposante carrière

Daniëlle van de Donk heeft aangekondigd na het EK van volgend jaar in Zwitserland te stoppen bij de Oranjeleeuwinnen. De 32-jarige voetbalster kan terugkijken op een waanzinnig mooie interlandcarrière. Hoe een meisje uit Valkenswaard uitgroeide tot één van de grootste en beste voetbalsters ter wereld.

In 2014 beleefde Van de Donk een eerste hoogtepunt in Oranje met de kwalificatie voor het WK. Het wordt het eerste WK ooit voor de Oranjevrouwen. In Canada wacht ook nog een ontmoeting met het koningspaar. Nederland strandt dat toernooi in de achtste finale, maar legt een basis voor het succes dat zal volgen.

Voor Oranje maakte ze haar debuut in 2010. Dit in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Mexico waarin ze vijf minuten voor tijd inviel. Het was het begin van een imposante interlandcarrière waarvan de teller na de wedstrijd tegen Finland van dinsdagavond staat op 156 interlands.

Als 4-jarige begon Van de Donk met voetballen bij SV Valkenswaard. Via UNA speelde ze daarna op profniveau bij Willem II, VVV Venlo, PSV, BK Hacken, Arsenal en Olympique Lyon. Vooral die laatste twee clubs zijn grootmachten in het vrouwenvoetbal.

Want met Van de Donk in de basis van alle wedstrijden pakken de Oranjeleeuwinnen in 2017 de Europese titel. In eigen land winnen ze in de finale van Denemarken. Van de Donk is zelf trefzeker in de halve finale tegen Engeland.

Op het WK twee jaar later haalt Nederland weer de finale, daarin is Amerika te sterk. Ook op dat toernooi is de voetbalster uit Valkenswaard basisspeler. Van de Donk kan worden gezien als een speelster die aan de basis heeft gestaan van de opkomst van het vrouwenvoetbal in Nederland.