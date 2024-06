Brabantse feestjes tijdens de Olympische Spelen in Parijs

DJ La Fuente gaat samen met onder andere Rob Kemps en Flemming deze zomer shinen op de Olympische Spelen. De DJ draait elke avond in het Team NL Huis waar de medaillewinnaars gehuldigd gaan worden.

De avonden in het Team NL Huis gaan een flink Brabants tintje krijgen. De succesvolle DJ La Fuente gaat tijdens de Olympische Spelen elke avond draaien in het Team NL Huis in Parijs. Het is de plek waar de Nederlandse medaillewinnaars gehuldigd gaan worden. Tijdens de Paralympische Spelen zal de Eindhovense DJ ook een aantal dagen gaan draaien.

Naast La Fuente staan er ook optredens van de Bossche Flemming op het programma. Om het Brabantse feestje compleet te maken is Rob Kemps de host van het TeamNL Huis. Later zullen er nog meer artiesten bekendgemaakt gaan worden.

Omroep Brabant is tijdens de Olympische Spelen ook in Parijs. Elke avond kun je dan kijken naar het programma ‘Allez Brabant’.