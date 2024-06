Uitgaan is er niet bij voor Fleur (19): 'Richt me puur op het schieten'

Om de top te bereiken, moet je belangrijke beslissingen nemen. Fleur van de Ven was pas net zestien jaar toen ze zelfstandig ging wonen op Sportcentrum Papendal. Nu op 19-jarige leeftijd maakt de handboogschutter uit Helmond al zo'n jaar deel uit van het Nederlands team. “Een verhuizing klinkt pittig, maar je wordt aan alle kanten geholpen om het zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

Fleur is een natuurtalent. Op 13-jarige leeftijd startte ze pas met handboogschieten en al snel was haar talent zichtbaar. “Ik heb eerst getennist en jarenlang paardgereden. Mijn zus werd lid van een handboogschietvereniging en ik heb haar voorbeeld gevolgd. Binnen een jaar zat ik al bij het Regionale Trainings Centrum en vervolgens bij Jong Oranje. Om echt de stap naar de top te maken, moet je naar Papendal. Toen dat telefoontje kwam, zag ik een verhuizing wel zitten.”

"De route naar de top loop je zeker niet alleen."

Haar leventje kwam er heel anders uit te zien. Ze leerde het uitgaansleven niet kennen, want sport staat in haar leven iedere dag centraal. “Het is een heel andere levensstijl. Thuis ging ik naar school, maakte ik een beetje huiswerk en ging ik daarna chillen of met vriendinnen wat leuks doen. Zelfstandig wonen was een grote stap, ik heb veel achter moeten laten. Mijn vriendinnen zie ik bijvoorbeeld minder vaak, dat moet ik accepteren. Mijn familie had er in het begin moeite mee, maar ze blijven trouwe supporters. Ze kunnen niet overal meer bij zijn, maar ze komen kijken waar en wanneer het kan.”

Handboogschutter Fleur van de Ven.

“Mijn keuze voor Papendal is het allemaal waard, want ik weet waar ik het voor doe. Ik word goed begeleid, van een lifestylecoach tot een studie-intermediair. De route naar de top loop je zeker niet alleen. Wat het wat gemakkelijker maakt, is dat de sfeer bij het Nederlands team erg goed is, ook buiten de baan. Onderling is het gezellig, maar het kan er ook heel serieus aan toegaan. We halen het beste in elkaar naar boven.”

"Goed om me ook ergens anders op te focussen."