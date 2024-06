Te weinig bewijs, docent vrijgesproken van ontucht met studente (17)

De 44-jarige docent R.L. uit Tilburg is vrijgesproken van het seksueel misbruiken van een 17-jarige leerlinge. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag geoordeeld. Zowel R.L. als de betrokken leerlinge ontkenden dat er sprake was van misbruik, maar justitie nam de zaak hoog op en eiste twee weken geleden twintig maanden cel.

Vorig jaar maart was er flinke opschudding op het Koning Willem I-college in Den Bosch toen daar een filmpje rondging onder studenten van een leerlinge die een docent oraal bevredigde.

R.L. heeft steeds ontkend dat hij op dat filmpje is te zien en ook dat hij verschillende keren seks zou hebben gehad met die leerlinge uit zijn klas. Ook was er sprake van dat het meisje de docent oraal zou hebben bevredigd in een klaslokaal, terwijl een andere leerlinge daar ook was en twee leerlingen plotseling binnenkwamen.

Volgens R.L. was het meisje zeker speciaal voor hem. Omdat zij een moeilijke thuissituatie had, had hij zich over haar ontfermd. Samen met vriendinnen bleef ze ook vaak hangen na de les in het lokaal van R.L.

De rechtbank ziet te weinig bewijs voor de ontucht met de leerlinge. Er zijn volgens de rechtbank geen getuigen die dit zelf hebben gezien. Er werd op school wel veel gespeculeerd over een relatie tussen de docent en de leerlinge en mogelijk heeft dat het beeld van de getuigen beïnvloed, zo denkt de rechtbank.

Zo verklaarden de studenten die ineens het klaslokaal binnenvielen, dat R.L. verschrikt reageerde. Maar, dat kan dus ingekleurd zijn door de verhalen die rondgingen. Het meisje dat ook in de klas aanwezig was, zag haar vriendin wel onder het bureau van de leraar, maar heeft ook niet daadwerkelijk gezien dat zij seks hadden.

Daarnaast schreef ze ook fantasieverhalen. Onder meer over een relatie met haar leraar. Maar, ze ontkende dat ook weer bij de politie. En daarom achtte de rechtbank haar verhaal ook niet geloofwaardig.

Het meisje stuurde de leraar ook naaktfoto’s en hintte veel op seks in berichten. R.L. heeft zelf nooit ergens in berichten met het meisje bevestigd dat zij seks hebben gehad, constateerde de rechtbank.

R.L. was met een flinke weekendtas naar de uitspraak gekomen. Als hij was veroordeeld tot een celstraf, dan zou hij meteen worden vastgezet.

Maar, het liep anders. Meteen na zijn vrijspraak viel hij zijn familie opgelucht en geëmotioneerd in de armen.

Behalve de celstraf is met deze uitspraak ook het beroepsverbod van de baan. Het Openbaar Ministerie heeft twee weken om in beroep te gaan tegen deze uitspraak.