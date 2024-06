Nieuwe kentekenreeks is begonnen, maar 'PSV' is uitgesloten

Wie binnenkort een auto scoort, maakt niet alleen de blits met een ronkende motor, een fraai kleurtje of hippe gadgets. Die verse wagen heeft ook een ander nieuwigheidje: het kenteken, dat de komende jaren met drie letters zal beginnen. Maar voor de Brabantse voetbalfans die stiekem hoopten op een bijzondere nummerplaat van hun cluppie: laat die droom maar varen.

Letter, letter, letter, cijfer, cijfer, letter. Dat is de vorm waarin kentekens de komende pak 'm beet acht jaar zullen worden uitgegeven. En dus moeten daar ook wat exemplaren tussen zitten die starten met PSV, RKC en NAC. Zou je denken...

Maar helaas. De RDW houdt bij het samenstellen van de kentekens rekening met opvallende combinaties. Denk aan GVD, NSB en KKK. Maar ook politieke partijen als VVD, PVV en SGP zijn uit den boze. Nét als de afkorting van de Philips Sport Vereniging dus.

En bij RKC en NAC zijn er nog extra redenen waarom deze clubs nooit op een plekje op de gele plaat hoeven te hopen. Zo is de letter C uitgesloten, omdat die te veel op het cijfer 0 zou lijken. En klinkers doen ook al niet mee om bestaande woorden te voorkomen.

Gepersonaliseerde platen

Maar is er dan helemaal geen hoop? Nou, eerder dit jaar stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor een voorstel dat gepersonaliseerde kentekenplaten mogelijk moet maken. Bij onze zuiderburen is het aanvragen van zo'n zelfbedachte combinatie al mogelijk. Kost je daar wel duizend euro extra. Geen probleem voor Mathieu van der Poel, die je met 'MVDP' op de bumper overal herkent.

Demissionair minister Mark Harbers beloofde destijds te onderzoeken of zo'n systeem in Nederland haalbaar is. Nog even geduld voor de fanatieke supporters in de provincie dus.