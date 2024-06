Man dood door dronken en twijfelende trucker: 'Had geen schijn van kans'

Een enorme klap maakte op 1 augustus een einde aan het leven van een 73-jarige man uit Den Bosch. Hij knalde op de A2 bij Best op een vrachtwagen die werd bestuurd door de toen 33-jarige vrachtwagenchauffeur Alexander S. uit Noord-Macedonië. De man overleed ter plekke in zijn bestelbus.

De tachograaf van de vrachtauto legde alles haarfijn vast en zo was er geen ontkennen meer aan. Ook bleek de man aan het einde van die maandagmiddag nog ruim twee keer te veel alcohol in zijn bloed te hebben. Als die alcohol nog van de zondagavond was geweest, zoals de man tegen de politie verklaarde, moet dat wel een flink drinkgelag geweest zijn.

Voor de rechtbank in Den Bosch werd woensdag duidelijk hoe dat ongeluk kon gebeuren. De Noord-Macedonische bestuurder van de DHL-truck twijfelde over de route op het drukke stuk van de A2 boven Eindhoven. Hij nam de afslag Best, maar stuurde daarna op het laatste moment toch weer terug. Intussen had hij vaart geminderd tot nog maar 6 kilometer per uur en met die zeer lage snelheid stuurde hij toch weer terug naar de A2.

De officier van justitie had geen goed woord over voor het rijgedrag van de trucker. De 73-jarige man was nog vitaal en nog altijd actief als timmerman. Hij was op weg naar zijn dochter en kleindochter, maar in plaats van opa verscheen daar de politie aan de deur.

Dat zo’n vitale man is overleden door zulk roekeloos rijgedrag is volgens de officier moeilijk te verteren. “Een beroepschauffeur met alcohol op achter het stuur, die zonder te remmen vaart mindert bij een afslag tot ‘ie stapvoets rijdt en dan twijfelend over verschillende rijstroken rijdt”, zo somde hij op. “En dan zo langzaam invoegen. Dat is heel gevaarlijk. De 73-jarige man had geen schijn van kans.”

De vrachtwagen zat al ver op de afslag Best toen de chauffeur net voor de vangrail, die de afslag en de snelweg scheidt, weer terugstuurde. De officier van justitie vond een stevige gevangenisstraf op zijn plaats en eiste drie jaar cel. Ook mag de Macedoniër wat hem betreft vier jaar niet rijden. Maar dat geldt dan alleen in Nederland.

Probleem is alleen dat niemand weet waar Alexander S. op dit moment is. Hij zou in Duitsland wonen, maar zelfs zijn advocaat kreeg geen contact meer met de man en gaf daarom zijn verdediging maar op.

Mocht de rechtbank op 19 juni oordelen dat de man daadwerkelijk de cel in moet, dan zal hij eerst gevonden moeten worden.