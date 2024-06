Drie ernstig verwaarloosde katten in huis, baasjes krijgen taakstraf

Een man en een vrouw uit Sprundel hebben allebei een taakstraf gekregen omdat ze hun drie katten ernstig verwaarloosd hadden. In een kamer van hun huis vond de politie vorig jaar de sterk vermagerde beesten, die moesten leven in een zwaar vervuilde ruimte met schimmel op de voerbakken.

De stank moet niet te harden zijn geweest in dat huis in Sprundel. Na een tip van iemand die op hun huis paste, ging de politie een kijkje nemen. Er hing een zware ammoniakgeur en in een kamer op de eerste verdieping vonden de agenten drie vermagerde katten met oormijt, ontstekingen aan het gebit en een slechte vacht.

De etensbakken waren beschimmeld en er was geen vers water te bekennen. De hele kamer lag vol drollen en de uitwerpselen in de overvolle kattenbakken waren al flink beschimmeld. Op de vloer lagen nog wat kattenbrokken.

De man van het stel, de 44-jarige M.K., moest dinsdag voor de rechter verschijnen in Breda. Hij mocht uitleggen waarom de drie dieren zo slecht werden verzorgd. Volgens hem kwam dat door de scheiding. Hij was in België gaan wonen en daar waren geen huisdieren toegestaan. Terwijl hij zou zoeken naar een nieuw adres voor de katten, zou zijn ex voor de dieren zorgen. Maar, dat gebeurde niet, ondanks afspraken in een convenant en bijbehorende ‘kattenalimentatie’.

De katten waren altijd M.K.’s lust en leven en met de toen perfect verzorgde dieren ging hij naar shows. Dat maakte het helemaal wrang, vond de rechter. Op voor-en-na foto’s was het enorme verschil goed te zien.

“Eigenlijk is de inval van de politie hun redding geweest”, constateerde de rechter. En dat moest M.K. wel toegeven. “Ik voel me echt schuldig over hoe ze erbij zaten. Ik had ze meteen weg moeten halen. Voor ik opvang had kunnen regelen, stond de politie al op de stoep.”

De ex van M.K. gaf eerder al toe dat ze tekort geschoten was. Zo was ze druk met werk, verklaarde ze. Ze heeft de katten wekenlang niet verzorgd. “Ik heb het te lang op z’n beloop gelaten”, gaf ze toe.

De rechter vond dat M.K. ondanks zijn verhuizing nog steeds verantwoordelijk was voor de dagelijkse verzorging van de katten. Net als zijn ex eerder, kreeg de man een taakstraf van 40 uur. De katten zijn in beslag genomen en die krijgt hij niet meer terug.

M.K. protesteerde niet tegen het oordeel van de rechter. Hij knikte en zei nog maar eens schuldbewust: “Dit had niet mogen gebeuren.”