Ronald Koeman kiest voor Bart Verbruggen als eerste doelman tijdens EK

Bart Verbruggen uit Breda gaat over anderhalve week als eerste doelman met Oranje naar het Europees Kampioenschap in Duitsland. Bondscoach Ronald Koeman geeft de 21-jarige keeper van Brighton & Hove Albion de voorkeur boven Mark Flekken (Brentford) en Justin Bijlow (Feyenoord).

Lang was het de vraag wie er tijdens het EK onder de lat zou starten. Nu lijkt Koeman de knoop dan toch te hebben doorgehakt. Verbruggen speelde in Nederland voor NAC Breda, voordat hij in 2020 naar Anderlecht vertrok. Vorig jaar zomer maakte hij de overstap naar Brighton & Hove Albion. Verbruggen keepte afgelopen seizoen 21 wedstrijden in de Premier League.

Verbruggen debuteerde vorig jaar oktober in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk als international. Daarmee was hij de jongste doelman in het Nederlands elftal sinds 1967. Verbruggen speelde tot nu toe in totaal vijf interlands.

Zelf reageerde Verbruggen dinsdag redelijk ingetogen toen hij van bondscoach Ronald Koeman het goede nieuws te horen kreeg. "Ik heb geen dansje gemaakt en ook niet op een tafel gestaan, maar ik had wel een grijns van oor tot oor", vertelde hij op de persconferentie, voorafgaand aan de oefeninterland tegen Canada van donderdagavond.

Wéér NAC

Opvallend is dat er met de keuze van Koeman voor het tweede eindtoernooi op rij een voormalig NAC-doelman op doel staat. Een feitje dat overigens meer zegt op papier, dan op het veld. Verbruggen speelde tenslotte nooit een officiële wedstrijd voor de Bredanaars, bij Noppert kwam de teller niet verder dan zes optredens.