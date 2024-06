Spoorproblemen rond Utrecht verholpen, vanaf vier uur weer treinen

De NS verwacht dat woensdagmiddag rond vier uur de eerste treinen weer zullen gaan rijden. Het treinverkeer rondom het drukste station van Nederland lag een tijdlang stil, door een storing in de verkeersleidingspost.

ProRail stelt dat er "in de brede regio van Utrecht" geen treinverkeer mogelijk is, wat ook te zien is in de reisplanner. Volgens een ProRail-woordvoerster heeft een storing "op zo'n cruciale plek al snel invloed op de hele dienstregeling".

ProRail doet op dit moment onderzoek naar de storing. Reizigers kunnen hun reis beter uitstellen en niet naar het station komen, is het advies van ProRail en NS. Een NS-woordvoerster laat weten dat er geen bussen worden ingezet omdat het gebied dat door de storing getroffen wordt, te groot is.

Volgens de woordvoerster was er rond 14.45 uur sprake van zo'n 15 à 20 gestrande treinen. Die worden "zo snel mogelijk en op een veilige manier" naar een station gebracht.