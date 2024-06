Vrouw raakt onwel en wordt verkracht door 'hulpverlener': 3 jaar cel en tbs

Suleyman A. (22) uit Eindhoven krijgt drie jaar cel en tbs met dwangverpleging voor verkrachting. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag geoordeeld. A. heeft in de zomer van 2022 een vrouw verkracht in Eindhoven. Van de verkrachting van een andere vrouw werd hij vrijgesproken.

In september 2022 hielp A. in Eindhoven op straat een vrouw die onwel was geworden. Hij bracht haar thuis en daar zou zij hem vrijwillig bevredigd hebben, zo verklaarde hij. Maar de rechters hadden daar tijdens de zitting veel vragen over, omdat het raar is dat een vrouw die eerder onwel was geworden meteen seks wil met een vreemde. En ook is het raar dat ze meteen na ‘vrijwillige seks’ haar zoon en schoondochter in paniek belde.

De officier van justitie noemde het verkrachten van de onwel geworden vrouw laaghartig. Zij is een kwetsbare vrouw vanwege een hersenbloeding en is al in de vijftig. Ze zocht hulp en kreeg te maken met A. die heel andere plannen had. A. had lak aan haar problemen en was alleen bezig met zijn eigen behoeftebevrediging, zo vond de officier.

Lastiger te bewijzen

A. zou in dezelfde periode een kwetsbaar meisje dat in een instelling woonde, hebben verkracht. Zij deed aangifte, maar, volgens de rechtbank is haar zaak lastiger te bewijzen en daarom werd A. hiervan vrijgesproken. Uit opgeslagen gesprekken bleek namelijk dat zij ook erg gesteld was op A. en op filmpjes was geen gedwongen seks te ontdekken. Volgens A. had hij een soort relatie met haar en hadden ze vijf keer vrijwillig seks met elkaar.

Een psycholoog en een psychiater van het Pieter Baan Centrum constateerden dat A. anti-sociaal en narcistisch is en een persoonlijkheidsstoornis heeft. Hij heeft vrijwel geen geweten of probleembesef, was de conclusie van hun onderzoek. De kans dat hij weer in de fout zal gaan bij andere vrouwen wordt als hoog ingeschat.

Op het strafblad van Suleyman A. staat ook al een verkrachting van een 15-jarig meisje, toen A. nog maar 16 was. Binnen een paar maanden na zijn veroordeling in 2022 tot zes maanden jeugddetentie en een werkstraf vonden de verkrachtingen van de vrouw en het meisje in de instelling plaats. A. was op dat moment nog in zijn proeftijd.

Groot gevaar

A. is een groot gevaar voor vrouwen, concludeerde de officier van justitie en daar ging de rechtbank in mee. Omdat A. zijn eigen problemen en gedrag niet inziet, is een tbs-behandeling met dwang op zijn plaats. Daarnaast moet A., dus drie jaar de cel in.