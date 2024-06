Schietpartij in Gilze: jongen (17) aangehouden

Een jongen van 17 jaar is dinsdagavond in Tilburg aangehouden voor een schietpartij enkele uren eerder in Gilze. Dat maakte de politie woensdag bekend.

Op dinsdagmiddag kreeg de meldkamer rond twee uur meerdere meldingen dat er zou zijn geschoten in de Nieuwstraat in Gilze. Agenten die poolshoogte gingen nemen, zagen een geparkeerde auto staan met een kogelinslag.

Uit onderzoek van de politie bleek al snel dat vooraf aan het schietincident, een verkeersongeval tussen een scooter en auto plaatsvond. Terwijl de automobilist en scooterrijder hun gegevens uitwisselen, kwam een auto langsgereden. Vanuit dit voertuig is vervolgens geschoten op een man die bij het ongeval was betrokken.

De politie vermeldt niet of het gaat om de automobilist of de scooterrijder. Maar de man die werd beschoten en de 17-jarige verdachte kennen elkaar, aldus de politie.

Korte tijd later zetten agenten een voertuig aan de kant op de Baroniebaan in Tilburg. De auto was eerder gezien in de Nieuwstraat. De inzittenden werden volgens een BTGV-methode (zie infoblok hieronder) uit de auto gehaald. Maar de verdachte bleek er niet bij te zitten. Niemand werd aangehouden.

Later op dinsdagavond werd de 17-jarige verdachte alsnog ingerekend op het Paletplein in Tilburg. Dat gebeurde door een een arrestatie- en ondersteuningsteam. De verdachte is meegenomen naar het bureau voor verhoor.