Motorcrosser Jeffrey Herlings luidt de noodklok: 'MXGP moet veiliger'

Jeffrey Herlings maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de motorcrossers in de MXGP. De vijfvoudig wereldkampioen uit Oploo trekt aan de bel omdat steeds meer collega's met forse blessures uitvallen én medisch slecht worden behandeld. "Wat er gebeurt, is schrikbarend", zo zegt hij. Herlings wil dat de Grand Prix' veiliger worden, maar vindt nog geen gehoor bij de organisatie.

"Ik ben me ervan bewust dat dit een gevaarlijke sport is", zegt Jeffrey Herlings. "Ongelukken gebeuren nu eenmaal bij motorcross. En soms is dat gewoon pech. Maar de organisatie kan de kans op ongelukken ook verkleinen en de zorg beter maken. Maar dat doen ze niet. Geld verdienen lijkt belangrijker dan investeren in veiligheid."

"Ik snap dat het crossen in Europa soms lastig is vanwege ruimtegebrek", vervolgt Herlings. "Maar de organisatie krijgt een serieus bedrag om een GP te organiseren. Dus ga dan in sommige gevallen naar een grotere, betere locatie waar je een veiligere baan kan bouwen."

Wat Herlings ook steekt is een gebrek aan goede medische zorg. Hij geeft het voorbeeld van collega Henry Jacobi die onlangs bij een val zijn boven - en onderkaak brak. "Een handvol tanden lag uit zijn mond en ze sleepten hem knock-out als een soort deurmat knock-out van de baan", vertelt de motorcrosser. "Daar moet je voorzichtiger mee omgaan, want voor hetzelfde geld had die jongen zijn nek gebroken en waren de gevolgen niet te overzien. Ik vind dat niet kunnen. Ze moeten met meer respect met ons omgaan, want we zijn geen honden."

Herlings heeft meerdere voorbeelden en al eerder kritiek geuit over de veiligheid, maar nooit iets vernomen van organisator Infront. Dat vindt hij jammer. "De organisatie mag best wat meer geven en minder nemen. We krijgen van hen al geen prijzengeld, dus mogen we best vragen of ze willen investeren in veiligheid. Minder ongelukken is ook beter voor hen."

Hij hoopt nu door te dringen tot de organisatie. "Maar eigenlijk is het tijd voor actie", besluit de vijfvoudig wereldkampioen. "We praten als concurrenten weinig onderling, dus het zal best moeilijk zijn om iedereen bij elkaar te brengen. Maar zonder clowns is er geen show en gaan mensen niet naar het circus. We moeten iets doen voor de volgende generatie, want anders gaat het weer de doofpot in."

Organisator Infront wil niet reageren op de krititiek van Jeffrey Herlings.