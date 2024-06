Nicks werkplaats biedt uitkomst voor jongeren die uitvallen op school

Steeds meer jongeren stoppen om verschillende redenen met school. Om hen te helpen, openden docenten Nick en Mirjam Ceelen in januari hun jeugdwerkplaats KomVorm! in Oss. Hier kunnen middelbare scholieren zich zónder prestatiedruk ontwikkelen. Met succes: meerdere jongeren tussen de 12 en 18 jaar zitten inmidels weer in de schoolbanken.

Op woensdagochtend zitten vier jongeren geconcentreerd te werken: de een maakt een 3D-print, terwijl een ander aan het tekenen is. Ook sleutelen aan fietsen en houtbewerking behoren tot de mogelijkheden. “Het is belangrijk dat ze even niet in de gewone schoolomgeving zijn, maar dat ze zich wel nuttig kunnen maken", zegt initiatiefnemer Nick Ceelen (34). Hij en zijn vrouw Mirjam werken allebei als docent handvaardigheid en techniek op een middelbare school. Ze merken dat sommige leerlingen in de knel komen op school en daardoor thuisblijven. “Dat kan komen door een lastige thuissituatie, geen motivatie of niet meekunnen met het niveau”, zegt techniekdocent Nick. Maar vaak vallen deze jongeren tussen wal en schip. “De school weet niet meer wat te doen, maar ze kunnen ook niet terecht bij een zorginstelling.” Nick en zijn vrouw bieden sinds januari een plek in hun jeugdwerkplaats KomVorm! “Het idee is dat zij hier ontdekken wat ze kunnen en waar ze goed in zijn. Zo hopen we dat deze jongeren weer hun weg terugvinden naar school.”

“Ik vind het fijn om hier te ontdekken wat ik nog wél kan.”

Een van de jongeren die in de werkplaats komt, is de 14-jarige Xavi uit Oss. Hij gaat al maanden niet naar school omdat hij meerdere keren is geopereerd aan zijn heupen. “Veel praktijklessen op school kan ik niet meedoen. Ook moeten we één dag in de week stage lopen, maar ik kon nergens terecht door mijn rolstoel. Ik zat daardoor vaak thuis.”



De jeugdwerkplaats is in principe voor alle thuiszitters, maar er is wel één voorwaarde: de leerlingen moeten interesse hebben in techniek. Dat zit in het geval van Xavi wel goed. "Ik wilde altijd al loodgieter worden", legt hij uit. "Helaas gaat dat door mijn operaties niet meer. Daardoor vind ik het extra fijn om hier te ontdekken wat ik nog wél kan vanuit mijn rolstoel.”

“Sommigen hebben op school aardig wat gedragsproblemen.”