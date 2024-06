Drugslab ontdekt, politie stuit op tientallen vaten met grondstoffen

De politie is donderdag bezig met de ontmanteling van een drugslab aan de Schutweg in Waalwijk. In het lab dat woensdagavond rond zes werd ontdekt, werd vermoedelijk MDMA gemaakt. Het lab was niet meer in gebruik, maar werd nog wel als opslagplek gebruikt voor grondstoffen en apparatuur. Ook lag er volgens de politie een kleine hoeveelheid drugs.

Het lijkt er volgens een politiewoordvoerder op dat de ruimte in het gebouw is gebruikt om MDMA te maken. Dat is de werkzame stof in xtc, maar wordt ook als poeder of kristallen ingenomen. Er zijn grote hoeveelheden vaten aangetroffen, die gevuld lijken te zijn met de chemische goedjes die nodig zijn om deze harddrugs te maken. Dit artikel kun je ook bekijken in onderstaande video waarin de presentator met behulp van AI is gegenereerd:

Er stonden veel jerrycans in de ruimte (foto: SQ Vision/Iwan van Dun).

Ook stond er nog apparatuur die nodig is voor het productieproces. Verder is er ook drugs gevonden. Het is niet duidelijk of dat om MDMA gaat.

Specialisten van de politie onderzoeken wat er precies in de vaten en zakken zit (foto: SQ Vision/Iwan van Dun).

Het technisch onderzoek van de drugsspecialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen moet nog zekerheid geven over wat er precies in de vaten zit. Er is volgens een politiewoordvoerder niemand aangehouden. De informatie die naar het drugslab leidde, kwam woensdagavond bij de politie binnen.