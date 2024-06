Deze interactieve speelmuur brengt zieke kinderen weer in beweging

In het Anna Ziekenhuis in Geldrop worden zieke kinderen voortaan uitgedaagd om te blijven bewegen met behulp van een nieuwe interactieve beweegmuur. Op deze muur kunnen jonge zieke patiënten spelletjes spelen en sporten beoefenen. Met als belangrijkste doel: een beter herstel.

Met behulp van gele, zachte ballen raken kinderen het geprojecteerde scherm aan. De zogeheten X-Wall is de eerste die geplaatst wordt in een Nederlands ziekenhuis.

Ondanks dat je ziek bent, toch in beweging blijven. Amy (8) komt regelmatig in het ziekenhuis en weet zeker dat ze de muur vaker op gaat zoeken. "Het is echt leuk, je kunt van alles doen op het scherm." Daardoor zal ze dus ook automatisch meer in beweging zijn.

Je kunt boter, kaas en eieren spelen, maar ook een potje voetbal of handbal. "Die extra beweging is heel belangrijk", legt medisch pedagogisch hulpverlener Marjolein de Bie uit.

"Wat je merkt als kinderen stil blijven zitten, is dat het herstel langzamer gaat, terwijl de kinderen vaak al heel veel dingen kunnen. We nemen kinderen hiermee naartoe en kijken wat wel en wat niet gaat."

De muur is niet alleen voor kinderen, ook ouderen kunnen er veel plezier aan beleven. Deze week is de X-Wall in het ziekenhuis in Geldrop in gebruik genomen. Drie kinderen mochten de muur als eerste proberen.