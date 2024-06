Zo versla je vrienden en collega's in EK-pool: 'Ga niet voor verrassingen'

Het EK voetbal staat voor de deur en dus vullen we weer massaal een EK-pooltje in. De één maakt er een hele sport van om alles uit te zoeken terwijl een ander juist binnen twee minuten op gevoel zijn voorspellingen invult. Maar wat is nou de beste tactiek om jouw EK-pool te winnen?

Die voorspelling is niet heel gek want een supercomputer heeft tienduizend keer het EK voorspeld. En daarbij komt Engeland als meest kansrijk (19,9%) naar boven nipt gevolgd door Frankrijk (19,1%). Nederland is terug te vinden op een zesde plek met 5,1% kans.

Bredanaar Martijn van Dijk is eigenaar van Scorito. Via dat platform is de verwachting dat één miljoen Nederlanders het EK gaan voorspellen. Martijn: “Met nog ruim een week te gaan is Frankrijk bij onze deelnemers de grote favoriet gevolgd door Engeland en Duitsland.”

En dus rijst de vraag heb je eigenlijk wel verstand van voetbal nodig om een EK-pooltje te winnen. “We krijgen vaak veel klachten van onze deelnemers dat iemand die er helemaal geen verstand van heeft toch hun EK-pooltje heeft gewonnen. Zes jaar geleden won iemand onze WK-pool door overal 1-0 in te vullen. Dat had natuurlijk niks met verstand van voetbal te maken”, vertelt Van Dijk.

Overigens is overal 1-0 invullen helemaal niet zo’n gekke tactiek. Die uitslag komt het vaakst voor op een EK gevolgd door 2-1 en 2-0. Mocht je toch een gelijkspel willen voorspellen is de kans het grootst dat het 1-1 wordt.

Dat is iets wat Martijn van Dijk heel erg herkent. “Dat is de grootste fout die je kan maken. Een verrassing is niet voor niks een verrassing. Die moet je niet te veel invullen. Maar je bent soms geneigd heel erg in verrassingen te denken. Mijn advies is dan ook om in de groepsfase de favoriet altijd te laten winnen.”

Overigens denkt Aad de Mos daar toch anders over. “Die groepsfase kan je net zo goed overslaan, want bijna iedereen gaat door. Degene die in de knock-outfase in vorm is wint het EK. Dat kan goed een verrassing zijn of een campingelftal. Kijk maar naar NAC, die konden er eerst ook niks van.”