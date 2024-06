Steven Kruijswijk valt hard in Dauphiné en mist Tour de France

Wielrenner Steven Kruijswijk is hard ten val gekomen in de vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné in Frankrijk. In een spekgladde afdaling van de Côte de Bel-Air ging het donderdag mis. De wielrenner heeft een breuk in zijn heup en mist de Tour de France later deze maand. De rit in de voorbereidingskoers op Tour de France is geneutraliseerd.

Op twintig kilometer van de finish kwamen meerdere renners ten val op de spekgladde Franse wegen. Steven Kruijswijk lijkt op het eerste oog één van de zwaarst gehavende slachtoffers.

In eerste instantie leek het erop dat hij nog zelfstandig kon lopen, maar later was te zien dat hij in de ambulance moest worden gedragen. Donderdagavond maakte zijn ploeg bekend dat hij een breuk in zijn heup heeft en zich de komende tijd rustig moet houden.

Veel blessureleed

Het is de volgende domper voor Kruijswijk die deze maand had gehoopt aan de start van de Tour de France te staan. Vorig jaar kwam hij ook al ten val in de Dauphiné waardoor hij toen niet van start kon gaan in de Tour. Ook nu is deelname aan de Tour dit jaar uitgesloten.

Sinds Kruijswijk in 2019 op het Tour-podium stond, kende hij vooral heel veel pech en blessureleed. In de vier jaar daarna volgden een schouderblessure, corona, een gebroken sleutelbeen en een gebroken bekken. Telkens wacht een lange revalidatie. De vraag is of de inmiddels 36-jarige renner daar, wanneer het nodig zou zijn, nog zin in heeft.

Stilgelegd

De vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné werd na de valpartij lange tijd stilgelegd en later zelfs geneutraliseerd omdat er geen ambulances meer beschikbaar waren. Dat betekent dat er donderdag geen ritwinnaar wordt aangewezen.

Naast Kruiswijk gingen ook onder meer Dylan van Baarle, Primoz Roglic en Remco Evenepoel tegen het asfalt. Van Baarle is net als Kruijswijk een belangrijke schakel in de beoogde afvaardiging van Visma - Lease a Bike voor de Tour de France, die later deze maand begint.

De ploeg is sowieso bezig aan een ongelukkig jaar na de zware val van tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard in de Ronde van Baskenland in april en de vele uitvallers in de Giro d'Italia vorige maand. Het is nog altijd onzeker of Vingegaard op tijd fit is om opnieuw mee te doen aan de Ronde van Frankrijk.