Man (18) heeft complete lachgasflessenhandel in auto: ‘Buurt was het zat'

Een Bredanaar van achttien jaar is woensdagochtend in Teteringen opgepakt, omdat hij vanuit zijn auto handelde in lachgasflessen. In de auto lagen 123 flessen vol met lachgas. "De buurt was het zat en we kregen meerdere tips", meldt de politie donderdagmiddag.

Buurtbewoners tipten de politie over de lachgashandel van hun buurman. Vanuit zijn auto, die stond geparkeerd aan de Espakker in Teteringen, verkocht hij de flessen. "We kregen genoeg tips om een actie voor te bereiden. We hebben de auto in de gaten gehouden. Op het moment dat de man bij die auto kwam, hebben we ingegrepen. Hij bleek de sleutel van die auto te hebben", schrijft de politie over de aanhouding. De lachgasflessen en de auto waarin ze lagen zijn in beslag genomen. “Alles wordt vernietigd”, meldt de politie.