Brabant is koploper in houten huizen bouwen

De kans dat je in Brabant in een sociale huurwoning van hout terechtkomt, wordt steeds groter. Vijf procent van alle nieuwe sociale huurwoningen in onze provincie is van hout. Dat is het dubbele van het landelijk gemiddelde. Hiermee gaat Brabant in Nederland aan kop. Maar woningcorporaties willen nog verder gaan. "Ons doel is alle nieuwe sociale huurwoningen van hout te maken," aldus Jurgen Arts van Houtbouw Lente.

“We hebben een woningcrisis en een klimaatcrisis. In dat kader is het heel logisch om vaker te bouwen met hout, want dat is sneller en milieuvriendelijker”, zegt Jetske Thielen van Houtbouw Lente. Onder die naam zijn acht Brabantse woningcorporaties drie jaar geleden gaan samenwerken om meer huizen van hout en biobased materialen te bouwen. Het resultaat? Ruim 20 bouwprojecten door de hele provincie, met in totaal 1000 nieuwe sociale huurhuizen. Een van die projecten is STEK in Rosmalen. Een half jaar geleden stonden op het terrein in de Groote Wielen nog maar 30 houten huizen, nu zijn dat er 120. “Zoveel woningen erbij in zo’n korte tijd is gigantisch”, zegt Arts. “Daar zijn we nu al heel trots op, maar het is eigenlijk nog veel te weinig als je kijkt naar de voordelen.”

“We kunnen veel sneller woningen realiseren.”

Een van die voordelen is dat bouwen met hout veel sneller gaat. "Van de fundering tot de badkamer en keuken, alles wordt gemaakt in een fabriek," legt Arts uit. "En daarvoor hebben we geen bouwvergunning nodig. We vragen de vergunning aan terwijl we bouwen, in plaats van te wachten zoals bij normale huizen. Dat scheelt heel veel tijd." Zodra de vergunning binnen is, kunnen de huizen binnen één dag worden geplaatst. "Gemiddeld duren woningbouwprojecten van beton zeven jaar vanaf ontwerp tot sleuteloverdracht. Hier op STEK kunnen we binnen slechts enkele jaren zo'n 200 woningen realiseren.”

“De bouwmaterialen komen van planten en bomen.”

En er is nog een belangrijke reden waarom de woningcorporaties inzetten op houtbouw. De overheid heeft als opdracht gegeven om in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen zoals beton en metaal met 50 procent te verminderen. Bij de bouw van deze huizen wordt niet alleen hout gebruikt, maar ook andere natuurlijke materialen zoals bamboe en stro. “Deze materialen komen van planten en bomen. En zijn beter voor het milieu omdat ze hernieuwbaar zijn. Dat betekent dat deze materialen opnieuw kunnen groeien of aangemaakt worden binnen een korte tijd”, legt Thielen uit. De woningcorporaties krijgen vaak de vraag of er bossen worden gekapt speciaal voor deze huizen. Maar dat gebeurt niet. Er worden juist speciale bossen en akkers aangelegd waar de natuurlijke materialen worden geproduceerd.

“Het is een heel normaal huis.”

Brabant is een voorloper geworden in deze manier van bouwen, omdat ook de bouwindustrie en lokale boeren meehelpen. "We merken dat boeren steeds vaker biobased materialen gaan produceren. En de bouwindustrie investeert flink in fabrieken waar de houten huizen gemaakt worden." En ook de toekomstige bewoners zijn steeds vaker enthousiast. "De meest gehoorde opmerking als mensen voor het eerst binnenkijken: 'oh maar dit is een heel normaal huis'", zegt Arts lachend. "Het is fijn dat steeds meer mensen dit beseffen, want houten huizen worden de norm in plaats van de uitzondering." Op de dag van de bouw op zaterdag 8 juni kun je twee houtbouwplaatsen te bezoeken. STEK in De Groote Wielen en De Muntelaar in Veghel.