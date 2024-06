Burgemeester van Loon op Zand stopt na zeven jaar

Ze was bij haar installatie in 2017 de jongste burgemeester van Nederland, nu zeven jaar later stopt Hanne van Aart (39) als burgemeester van Loon op Zand. Ze geeft aan toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Wat die uitdaging gaat worden, is nog niet bekend.

Hanne van Aart zal per 1 september stoppen als burgemeester van de gemeente Loon op Zand. Na zeven, ook roerige, jaren is ze toe aan een nieuwe uitdaging. In de zeven jaar dat Van Aart de scepter zwaaide ,maakte ze een hoop mee.

In 2017 was ze de jongste burgemeester van het land toen ze begon in haar functie. Een paar jaar later bleek de allereerste coronapatiënt uit haar gemeente te komen. Verder kreeg ze te maken met een noodopvang voor vluchtelingen en de komst van Oekraïners.

Andere talenten

Toch heeft ze zeven jaar lang genoten. “Het zijn van burgemeester heb ik iedere dag als een feestje ervaren. Van diamanten en briljanten huwelijksjubilea tot Kinderraad en van alle regionale vergaderingen tot de vele persoonlijke gesprekken met inwoners, fantastisch!”

Nu is het volgens haar tijd voor een nieuwe uitdaging, maar is ze ervan overtuigd ooit terug te keren in een soortgelijke functie. “Maar eerst wil ik andere talenten ontdekken. Na dertien jaar overheid wil ik weten wat ik nog meer in mijn mars heb."

Opvallend is wel dat Van Aart in december nog werd herbenoemd als burgemeester. Ruim halfjaar later stopt ze er toch zelf mee.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

De allereerste coronauitbraak was in 2020 in Loon op Zand. Hanne van Aart schrok daarvan.