Grote brand in loods van bouwbedrijf: rook in wijde omtrek te zien

In een loods van Van Dinther Bouw aan het Binnenveld in Milheeze woedt sinds donderdagavond een grote brand. De brand brak rond zes uur uit. Niemand raakte gewond.

Er kwamen dikke zwarte rookwolken uit de loods, maar na ongeveer een halfuur werd de rookontwikkeling stukken minder. Een woordvoerder van de brandweer meldde rond kwart over zeven 's avonds dat de brand onder controle lijkt: "We schalen dus ook niet verder op. We weten nog niet of de brand in het pand is begonnen of op het dak."

De brandweer rukte met onder meer een hoogwerker uit om het vuur te blussen. Er kwamen ook extra voertuigen voor de aanvoer van bluswater.