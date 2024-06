Grote brand in garage met 'dure bolide', vuur slaat niet over op huis

In een garage met rieten kap aan de Hooijdonkseweg in Breda heeft donderdagavond een grote brand gewoed. In de schuur stond een 'dure bolide', het is onduidelijk of de wagen ongeschonden uit de garage is gehaald.

Het vuur sloeg over van een naastgelegen tuinhuisje. Ook dat is door de brand helemaal verwoest. Om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naastgelegen huis, werd daar het riet van het dak gehaald. De schuur staat in het buitengebied van Breda, niet ver uit de buurt van de wijk Haagse Beemden.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision.