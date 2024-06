Theo (55) vraagt zijn Helene (55) ten huwelijk tijdens Alpe d'HuZes

Op één knie? Dat doet Theo (55) uit Oirschot nie. Maar het maakte zijn huwelijksaanzoek op de Alpe d'Huez niet minder mooi. Zijn geliefde Helene (55) twijfelde donderdag geen seconde en zei direct volmondig: ja.

Theo deed zijn aanzoek niet voor niets tijdens de Alpe d'HuZes. Het evenement om geld op te halen voor onderzoek naar kanker is de rode draad in hun liefdesverhaal. Dat begon vier jaar geleden, toen Theo trainde voor de Alpe d'HuZes. Hij fietste door de heuvels van Zuid-Limburg toen zijn bidon leeg was. Theo: "Ik fietste een straatje in en daar stond Helene in de tuin te werken." Hij mocht zijn bidon er wel even met water vullen voor het vervolg van zijn tocht. Alleen kwam van fietsen die dag niet veel meer. Er was gelijk een klik, waardoor de twee lange tijd bleven kletsen. "Helene's man was kort daarvoor overleden aan kanker. Dat ik trainde voor de Alpe d'HuZes bracht ons bij elkaar." De maanden daarna werd de liefde voor elkaar alleen maar groter.

"Ik moest haar vandaag bovenop deze berg vragen om te trouwen."

Dit jaar bedwongen ze samen de Alpe d'HuZes: Theo op de fiets, Helene te voet. "Het kon niet anders. Ik moest haar vandaag bovenop deze berg vragen om met me te trouwen", vertelt Theo. Het was wel nog even spannend of het aanzoek door kon gaan. Theo had alles besproken met de organisatie, maar de planning liep behoorlijk uit. Theo: "Ik zei al: dan laten we het los en gaat het niet door. Maar toen kon het ineens alsnog!"

"Het aanzoek vond ik echt heel mooi en bijzonder."