Man (79) stak zijn vrouw (75) dood omdat ze dementeerde

De 79-jarige Hasan S. uit Eindhoven heeft zijn 75-jarige vrouw vermoord omdat hij er niet meer tegen kon dat zij aan het dementeren was. Dat bleek vrijdag in de rechtbank in Den Bosch tijdens een tussentijdse zitting. Volgens justitie heeft S. zijn vrouw met meerdere messteken om het leven gebracht op zondagavond 10 maart.

Voor de rechter zat een broze, oude man die in 1945 in het Turkse Ankara werd geboren. Van de spanning trilde hij over zijn hele lichaam en omdat hij erg doof is, had hij moeite de zitting te volgen. Hasan S. had zelf 112 gebeld na zijn daad en agenten troffen zijn dode vrouw aan in de seniorenwoning van de twee aan de Troyeshof in de Achtse Barrier in Eindhoven. S. en zijn vrouw waren meer dan vijftig jaar getrouwd.

Dat Hasan S. zijn vrouw heeft doodgestoken, staat voor alle partijen vast. Maar over de vraag waarom, zijn de meningen verdeeld. Justitie oordeelt dat de man het bewust heeft gedaan en hij klonk ook helder toen hij 112 belde. Maar, de advocaat van S. is een heel andere mening toegedaan.

Volgens haar is er paniek in zijn stem te horen op de opname en op een gegeven moment kreeg de 112-centralist ook geen contact meer met hem. Toegesnelde hulpverleners troffen de man, volgens de advocate, hulpeloos en in shock aan in de kamer waar zijn dode vrouw lag. De volgende ochtend op het politiebureau was hij nog in shock.