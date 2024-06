In wielergek Schijndel geniet Mike van hele bijzondere fans

Als profwielrenner kom je op de mooiste plekken, maar ben je vaak lange tijd van huis. Voor Mike Teunissen (31) betekent dat dat hij zijn vier maanden oude tweeling niet zo heel vaak ziet. Deze week wel, want de Rosmalenaar fietst tijdens de ZLM Tour op hoge snelheid door eigen land. Vrijdagmiddag was hij in Schijndel de populairste renner van het peloton. "Een voor mij volledige thuiskoers is mooier dan een wedstrijd op een achterafweggetje in een ander land."

Als vader van tweeling Lucas en Sebastian kent hij de nodige nachtjes met weinig slaap. Maar de topsport wacht op niemand en Mike is volop aan het koersen. Deze week in eigen land tijdens de ZLM Tour en dat bevalt hem wel. "Zoveel wedstrijden zijn er niet in Nederland en al helemaal niet in je eigen omgeving. Het moest ook maar net in mijn planning passen. Dit jaar viel alles goed."

"De start in Brabant en de finish in Limburg waar ik geboren ben, maakt het extra bijzonder voor mij. Of ik me Brabander of Limburger voel? Dat laat ik afhangen van wie de vraag stelt", zegt hij lachend. "Het is in ieder geval leuk dat er zoveel bekenden zijn, een beetje ouwehoeren."

De vijfdaagse koers ziet Mike als een goede voorbereiding op de grootste ronde ter wereld: de Tour de France. De Rosmalenaar deed al vier keer eerder mee. In 2019 won hij een rit en droeg hij twee dagen de gele leiderstrui. "Het is goed om wedstrijdsnelheid in de benen te hebben. Voor de ploeg (Intermarché-Circus-Wanty) is het belangrijk om tijdens de ZLM Tour goed te scoren. De Tour is uiteindelijk het belangrijkst."