Yara wil graag de trui van haar overleden vader terug: 'Fijne herinnering'

Yara Bakker zoekt de gestolen trui van haar overleden vader. Haar tas met de trui erin werd met Koningsdag in Eindhoven gestolen. Het is een van de weinige tastbare herinneringen die ze aan haar vader heeft en daarom wil ze die heel graag terug. Yara (27) deed een oproep op Marktplaats, maar vooralsnog zonder succes. “Denk even na wat dingen voor mensen kunnen betekenen.”

De vader van Yara uit Breda overleed toen ze twintig was, zeven jaar geleden. Hij had COPD. “Toen hij overleed, had mijn moeder opruimwoede. Deze trui was een van de weinige dingen die ik nog van hem had, een hele fijne herinnering.” Op Koningsdag werd er ingebroken in de camper van haar vriend. De wagen stond geparkeerd op de Amperestraat in Eindhoven. “Er was een ruitje ingeslagen. Vreemd genoeg hebben ze voor tweeduizend euro aan gereedschap van mijn vriend laten liggen en mijn laptop ook.” De tas van Yara, een nogal opvallende Vans-tas, werd wel meegenomen en daar zat eigenlijk niks van waarde in. “Heel raar. Wat kleding, make-up, een energiedrankje, een fles wijn, een jas, wat contant geld en dus de trui van mijn vader.”

De trui zat in deze opvallende tas van Vans.

De oproep op Marktplaats heeft vooralsnog geen succes opgeleverd. “Maar wel hele lieve reacties zoals een meisje dat een poster had gemaakt en opgehangen om me te helpen. Hierdoor is mijn vertrouwen in de mensen weer wat hersteld. ” Yara hoopt nog steeds dat ze de trui nog terugkrijgt. Mocht iemand de trui in zijn of haar bezit hebben, of hebben gevonden, dan kan die persoon zich melden bij Omroep Brabant. Wij zorgen dat die dan bij Yara terechtkomt. “Het is een opvallende trui. Ik hoop echt dat ik die nog terugkrijg. De trui is me heel dierbaar.”