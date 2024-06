Einde aan het gevouw? Minister en kiezers blij met kleinere stembiljetten

De proef met kleinere stembiljetten is volgens demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken 'ronduit positief' verlopen. Ook kiezers in Boekel, een van de vijf proefgemeenten, waren enthousiast. Zo komt er over twee jaar misschien een einde aan het gevouw in het stemhokje.

Stemmen voor de Europese verkiezingen was donderdag een stuk makkelijker voor kiezers in Boekel. Daar mochten ze stemmen met een kleiner biljet, waar een rij met partijen opstaat en een rij met cijfers die voor de kandidaten op de lijst staan.

En dat viel volgens Hugo de Jonge goed in de smaak bij kiezers en tellers. "Eigenlijk is het enorme biljartlaken van nu vervangen door formaat placemat", vergelijkt De Jonge de biljetten.

Uitgebreide evaluatie

"Het blijkt echt praktischer te zijn", zegt hij. Of het nieuwe biljet heeft geleid tot meer ongeldige stemmen omdat mensen het mogelijk niet begrepen, moet in de evaluatie naar voren komen. De Jonge gaat ervan uit dat de evaluatie, die eind dit jaar klaar zou moeten zijn, ook positief uitpakt.

Als een uitgebreide evaluatie goed uitpakt, dan moet het volgens de demissionaire minister lukken het kleinere formulier overal in te voeren bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2026.

Beter leesbaar

Kiezers in het gemeentehuis van Boekel waren blij met het kleinere formaat. "Het was vroeger altijd een heel gevouw", zei een man die met het kleine biljet stemde.

Een mooie bijvangst is volgens De Jonge dat het stemformulier nu ook beter te lezen is voor ouderen of mensen met een beperking. Omdat de letters groter zijn dan die op het huidige formulier, waar lange lijsten met namen op staan.

Een vrouw in Boekel was daar ook blij mee. "Dan vergat ik mijn leesbril nog weleens en dan had ik het idee dat mijn armen te kort waren."

'Supersimpel'

Ook de nieuwe methode beviel goed. De gemeente Boekel deed er alles aan om mensen goed voor te lichten. Zo konden kiezers bij de ingang oefenen met een proefbiljet, maar veruit de meeste mensen zeiden het te snappen.

"Het is vrij simpel", zei een man. "Je zet een bolletje bij de partij en een bolletje bij het nummertje van een kandidaat. Supersimpel. Veel beter dan eerst. Toen had je nog heel het stemhokje nodig voor alleen al het stembiljet. Dat is nu een stuk kleiner."

Zo reageerden kiezers in Boekel op het kleinere stembiljet.