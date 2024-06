Schimmel en wateroverlast in de kelder: 'Ik wil hier niet meer wonen'

Door de regen van de afgelopen tijd, kan het zomaar zijn dat je kelder onderloopt met water. Dat gebeurde ook bij Pamela en haar buurman Harrie uit Eindhoven. De wateroverlast zorgde niet alleen voor natte spullen, maar ook voor schimmel. Volgens Pamela en Harrie doet woningbouwvereniging Woonbedrijf te weinig aan het probleem. "Als ik dit zo zie, dan maakt het me boos. Boos dat ze niets doen en dat mensen wel iedere maand huur betalen", zegt Pamela.

Zo'n vijf maanden geleden liepen de kelders van Pamela en Harrie vol met water. De kelders zitten onder het appartementencomplex waar ze wonen. "Er stond een dikke vijftien centimeter water in. Dat heb ik nog nooit meegemaakt", vertelt Harrie. "Achteraf hoorde ik dat er betonrot is in de fundering. Tja, die gebouwen staan er ook al vijftig jaar hè. Er moet ergens een gat zitten waardoor het water omhoog is gekomen."

De kelder van Harrie is inmiddels leeg. Hij vindt het jammer van de spullen die in de kelder lagen, maar hij vindt vooral de muffe schimmellucht vervelend. "Ik heb de longziekte COPD en die lucht is niet goed voor mijn gezondheid. Ik heb daarom maar een luchtverfrisser neergezet en daar spuit ik mee als ik naar buiten ga, anders ga ik kapot."

Toen de kelders voor het eerst volliepen met water, deden de bewoners gelijk melding bij de woningbouwvereniging. "Toen hebben ze het water weggepompt, maar nu staat er weer water in", vertelt Harrie. Als het aan hem ligt moet iedereen z'n kelder leeghalen en moet de woningbouwvereniging actie ondernemen. "Ze moeten de muren weghalen en een betonvloer leggen van zeker tien centimeter hoger dan de vloer van nu. Dat gebeurt niet, maar het zou wel moeten gebeuren want anders blijft dit een probleem."

Pamela heeft net als Harrie ook last van de stanklucht die uit de kelders komt. "Je ruikt hier schimmel, vocht en rioollucht. Het ziet er ook ranzig uit. Ik word er niet goed van. Het is al een half jaar aan de gang. Ik heb ze al twintig keer gebeld en de rest van de bewoners ook. Ze doen niks", verzucht ze.

Ook heeft Harrie een briefje opgehangen in de trappenhal van het gebouw. "In verband met een muffe lucht uit de schuurtjes, gaarne overdag de buitendeur open laten staan", staat erop. Zo hoopt Harrie dat de stinklucht minder wordt.

Volgens Pamela is de woningbouwvereniging laks en dat maakt haar boos. "Ze geven de schuld aan het grondwater dat omhoog komt. Ze hebben het wel leeggepompt, maar daarna is er niets meer aan gedaan."

Gelukkig heeft ze er in haar eigen appartement niet zozeer last van, omdat ze niet direct boven de kelders woont. En dat is maar goed ook. "Want over twee weken ga ik waarschijnlijk bevallen. Mijn kleine moet in dit appartementencomplex gaan wonen, maar eigenlijk wil ik hier niet eens meer wonen."

Woningbouwvereniging Woonbedrijf laat in een reactie aan Omroep Brabant weten dat ze het probleem heel vervelend vinden. "We hebben bewoners gevraagd om spullen hoger te zetten en de kelder is meerdere keren leeggepompt. Er wordt nu een extern onderzoek ingezet naar een structurele oplossing. En er wordt gekeken of er meer oorzaken zijn van het probleem dan alleen de hoge grondwaterstand."