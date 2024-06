Luchtballon maakt noodlanding in weiland, fietser ziet het gebeuren

Een luchtballon heeft vrijdagavond een noodlanding gemaakt in een weiland aan de Kaldersedijk in Mierlo. De ballon kon niet genoeg hoogte pakken en moest daarom landen op het weiland.

De luchtballon moest rond kwart over negen de noodlanding maken. Een fietser zag het gebeuren. "Ik zat op de fiets en ik vond al dat de ballon zo laag hing. Hij scheerde tegen de boomtoppen aan en daarna werd die noodlanding gemaakt." Hij ging gelijk naar de luchtballon toe om te vragen of er iemand hulp nodig had. "Er zaten een stuk of achttien mensen in de luchtballon. Gelukkig maakten alle inzittenden het goed. Ze waren ook niet geschrokken."

Bij de noodlanding raakte niemand gewond. Buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente Geldrop-Mierlo zijn nog een kijkje komen nemen, maar de situatie was al snel onder controle.