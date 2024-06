Gevel aan gort nadat automobiliste huis ramt

Een 34-jarige vrouw ramde rond zes uur zaterdagochtend met haar auto de gevel van een huis aan de Bertelmanstraat in Eindhoven. De bestuurster zou een bekende van de bewoners zijn. Er zou sprake zijn van opzet.

Toen de auto het huis binnenreed lagen de bewoners, een man en een vrouw, boven te slapen. Vervolgens zou er ruzie zijn ontstaan waarbij de bewoonster van het huis werd geslagen. Vervolgens ging de automobiliste, die eveneens uit Eindhoven komt, ervandoor. De auto liet ze achter.

Zorgkader

De politie ging in de omgeving met meerdere eenheden op zoek naar de vrouw. In de loop van de ochtend werd ze alsnog aangehouden. "Ze is overgedragen aan het zorgkader", laat een politiewoordvoerder weten.

Volgens de woordvoerder was duidelijk dat de 34-jarige automobiliste psychische hulp nodig had.

Crisisdienst

Eerder op de dag was er ook al een melding binnengekomen over deze vrouw, ze zou toen bovenop haar auto hebben gestaan. De politie liet de vrouw toen ook al beoordelen door de crisisdienst. "Maar toen is ze op advies van het zorgkader rustig huiswaarts gegaan."