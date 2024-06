Hein wilde altijd al aardbeienkoning van Zundert worden en nu is dat gelukt

39 vrouwen gingen hem al voor als aardbeienkoningin, maar Hein (22) is de eerste aardbeienkoning ooit in Zundert. "Ik wilde dit vroeger al, maar zette het uit mijn hoofd. Het zou toch nooit gebeuren." Maar dat zag hij fout, want Hein krijgt dit weekend tijdens het veertigste aardbeienfeest de hoofdrol.

Hij groeide op met de jaarlijkse aardbeienfeesten en ieder jaar was het weer de vraag: wie wordt de nieuwe aardbeienkoningin? Alleen vrouwen maakten een kans. Dat hij die rol als man nooit zou krijgen, stond voor hem vast.

"Het begon als een grapje."

Tot hij er vorig jaar tijdens zijn werk in de sangriabar een opmerking over maakte. Terloops liet hij vallen dat het altijd zijn droom was geweest om aardbeienkoning te worden. Hein: "Het begon als een grapje. Maar in maart kreeg ik ineens een serieuze vraag." Die vraag kwam precies op het juiste moment. "Ik heb een modeopleiding afgerond, maar twijfelde vorig jaar of ik daarmee verder wilde. Nu heb ik een tussenjaar. Na de zomer begin ik met een totaal andere studie: rechten." Hein heeft nu dus genoeg tijd voor het drukke programma van de aardbeienfeesten en alles wat daarbij komt kijken. Het meest van alles kijkt hij uit naar het bezoek aan de ouderen in woonzorgcentrum De Willaert.

"Als ik een speech voorbereid, maak ik me druk en gaat het fout."