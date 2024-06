Sjoerds dubbeldekker vormt de voorhoede van de Oranjemars op het EK

De beroemde Oranjebus heeft zaterdagochtend de stalling in Ulicoten verlaten en is op weg naar Duitsland voor het EK voetbal. Duizenden supporters zullen vanaf volgende week in de verschillende speelsteden in een Oranjemars achter de dubbeldekker aanlopen om het Nederlands elftal te steunen. "Elke keer krijg ik weer kippenvel," zegt mede-eigenaar Sjoerd van Fessem.

In Ulicoten worden zaterdagochtend voor vertrek nog even alle puntjes op de i gezet. De klussende fans plakken stickers, hangen spandoeken op en maken nog wat schoon. Ze hebben een beetje haast, want ze moeten eigenlijk met de oranje dubbeldekker om 10.00 uur op het trainingscomplex van het Nederlands elftal in Zeist staan. Dat gaan ze zeker niet halen. "Ach," grapt chauffeur Frans Peeters uit Chaam, "ze hebben ook niet gezegd welke dag." De sfeer is goed bij de mannen van de Oranjebus. Logisch, want er zit weer een mooi eindtoernooi aan te komen en daar hebben ze zin in. Er zullen straks in Duitsland voor elke wedstrijd weer duizenden supporters achter de dubbeldekker aanlopen, springen en dansen. Een kleurrijk tafereel, van het stadscentrum naar het stadion, en een optocht die altijd veel bekijks heeft van de lokale bevolking.

"Elke keer als ik achter op het open bovendek van de bus sta, heb ik weer kippenvel."

De eerste stop in Duitsland is Hamburg en dat is meteen een bijzondere. "Dit wordt namelijk de 50e keer dat we een parade houden in een speelstad," vertelt Sjoerd van Fessem van de Oranjebus. "Het is echt uniek als je met duizenden Nederlandse supporters door de straten van een speelstad ergens ter wereld trekt. Die ervaring is goud! Elke keer als ik achter op het open bovendek van de bus sta, heb ik weer kippenvel." "Het Nederlands elftal is een hele happening en daar zijn wij een klein onderdeel van," vervolgt de Bredanaar. "Wij brengen sfeer mee en daarmee ondersteunen we het Nederlands elftal."

De beroemde Oranjebus reed al door vele straten over de hele wereld.

De Oranjebus reed voor de eerste keer op het EK in Portugal in 2004 en is inmiddels bij eindtoernooien een hechte traditie geworden. Ook in Brazilië, Zuid-Afrika, Oekraïne, Duitsland en Zwitserland vergaapte de lokale bevolking zich aan dit fenomeen. "En tegenwoordig gaat de dubbeldekker ook mee met de dames," zegt Van Fessem. "Bijvoorbeeld naar Frankrijk, waar de bus een hele prominente rol had toen de Oranjeleeuwinnen daar tweede werden op het WK."

"Het beestje wordt steeds ouder, maar we hebben hem onder controle."

De Oranjebus, een Engelse dubbeldekker uit 1980, lijkt niet kapot te krijgen. "Het beestje wordt steeds ouder," zegt Van Fessem. "Maar we hebben hem onder controle. In de loop der tijd zijn al wel de motor en de versnellingsbak een paar keer vervangen, maar hij is weer tiptop in orde. We doen het met plezier en hebben goede technici en sponsors, dus dat helpt." Op 16 juni begint het EK voor Nederland en de oranjefans met een wedstrijd tegen Polen in Hamburg. "Daarna rijden we voor de groepsfase door naar Leipzig en dan Berlijn. Daarna ligt het aan de prestaties van Oranje waar we nog terecht zullen komen, maar hopelijk halen we de finale. Dat zou een wereldprestatie zijn. Van het Nederlands elftal én... van onze Oranjebus."