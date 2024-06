Jongeren leggen spoor vol verkeersborden: 'Gevolgen kunnen desastreus zijn'

Vijf jongeren zijn vrijdag door medewerkers van ProRail betrapt toen ze verkeersborden legden op de rails aan de Loonsebaan in Vught. Dat meldt een wijkagent van de politie. Hoe oud de daders exact zijn, is niet naar buiten gebracht.

Het vijftal is doorverwezen naar bureau HALT. De ouders zijn geïnformeerd over wat ze deden. Het vijftal werd gespot door Pro-Rail via een van de camera's naast het spoor.

'Ontzettend gevaarlijk'

Pro-Rail zegt verder nog geen details naar buiten te kunnen brengen over de zaak.

"Maar dit is natuurlijk ontzettend gevaarlijk", aldus een woordvoerder. "Het zijn kinderen, die denken misschien niet overal goed over na, maar het moge duidelijk zijn dat de gevolgen van dit soort praktijken desastreus kunnen zijn."