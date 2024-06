Eerste editie van Eindhoven Pride: parade en festival in de stad

Een Pride Parade in Eindhoven: die was er nog niet. Tot nu, want zaterdagmiddag ging de eerste Eindhoven Pride officieel van start met een parade door het centrum van de stad.

Suzan van Loenen & Floortje Steiginga Geschreven door

Vorig jaar was er voor het eerst een Pride Walk in Eindhoven. Dit jaar wordt de nieuwe traditie uitgebreid met een Pride-week vol activiteiten van 8 tot en met 16 juni, waaronder de Pride Parade en het Pride Vibes Festival. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem ging ook mee in de parade. Volgens hem is het een belangrijk evenement waar mensen kunnen laten zien wie ze zijn. "Die vrijheid moeten we elkaar gunnen en we moeten het samen vieren."

Het Eindhovens gay mannenkoor het Mannenakkoord leukte de Pride Parade op met hard gezang. De mannen van het koor hopen dat Eindhoven Pride bijdraagt aan meer acceptatie van homo- en biseksuele mensen.

Met het thema 'Light up your Pride' wil de organisatie meer licht brengen in de stad en mensen verbinden met elkaar. Het doel is om van Eindhoven Pride het meest gastvrije Pride-evenement te maken.

Volgens Benjamin Ector, voorzitter van Eindhoven Pride, waren naar schatting meer dan 8000 mensen aanwezig bij de Pride Parade. "Daar zijn we heel tevreden over. Zeker voor zo'n eerste editie."

Het Pride Vibes Festival op het Stadhuisplein trapte direct na de parade af. Hier treden zaterdagmiddag- en avond muzikanten, zoals Kovacs, en meerdere dragartiesten op. Veel bezoekers dragen regenboogvlaggen en spandoeken met verschillende leuzen. Zo ook een vrouw, waarbij een bordje uit de rugzak steekt met de tekst 'Proud to be me'. Haar boodschap? "Wees trots op elkaar en op jezelf."

Festivalbezoekers Lotte en Maaike zijn speciaal uit Budelschoot naar Eindhoven gekomen voor een gezellige dag. Lotte: "Wij zijn al 32 jaar samen. Eindhoven Pride is voor ons echt thuiskomen." De twee ervaren de laatste jaren wel meer onbegrip voor de lhbti-gemeenschap. "Wij hebben daar zelf niet zoveel last van, maar voor de jeugd is dat echt heel moeilijk."

Bij de social hub tegenover het Centraal Station konden mensen zich omkleden, als ze zich niet veilig voelden om in outfit naar de Pride te reizen: