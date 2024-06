Een Pride Parade in Eindhoven: die was er nog niet. Tot nu, want zaterdagmiddag is de eerste Eindhoven Pride officieel van start gegaan met een parade door het centrum van de stad.

Vorig jaar was er voor het eerst een Pride Walk in Eindhoven. Dit jaar wordt de nieuwe traditie uitgebreid met een Pride-week vol activiteiten van 8 tot en met 16 juni, waaronder de Pride Parade. Ook burgemeester Jeroen Dijsselbloem is erbij.

Ook het Eindhovens gay koor Mannenakkoord is erbij.

De organisatie wil met de Pride Parade licht brengen in de stad.

Mensen lopen mee in kleurrijke outfits en dragen regenboogvlaggen.