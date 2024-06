Man en vrouw op motor zwaargewond na botsing met aanhanger

Een man en een vrouw zijn zaterdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval op Gebergte in Lierop. De motor van de man en vrouw kwam in aanraking met een auto met aanhanger. Ze zijn onder begeleiding met een trauma arts met ambulances naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Vermoedelijk zag de motorrijder de auto met de aanhanger niet goed bij het inhalen. Er stonden meerdere auto's stil om af te slaan. De motor botste achter op de auto en raakte vervolgens de aanhanger. De inzittende van de auto, een man alleen, kwam met de schrik vrij. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet bekend. Een traumahelikopter is ter plaatse geweest. De politie heeft de weg gedeeltelijk afgesloten en onderzoekt de oorzaak van het ongeval.