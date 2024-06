Gewonde bij overval in huis, drie daders op de vlucht

Bij een overval in een huis aan de Margrietstraat in Uden is zaterdagavond laat een bewoner gewond geraakt. De drie daders gingen er na de overval vandoor en zijn nog niet gepakt.

Of de daders iets hebben buitgemaakt, is vooralsnog niet naar buiten gebracht. Ook is niet bekendgemaakt of zij wapens bij zich hadden. Kogelwerende vesten

Na de overval deed de politie uitgebreid onderzoek in de buurt. Agenten droegen kogelwerende vesten, zag een 112-correspondent van Omroep Brabant. Mensen die rond het tijdstip van de overval iets verdachts hebben gezien, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.