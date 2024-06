Verlaten brandend bootje dobbert op Dommel, verkeerschaos na sluiten brug

Een verlaten brandend bootje veroorzaakte zaterdagavond wat commotie in Eindhoven. Agenten reden over een brug over de Dommel toen ze vuur zagen. Eerst dachten ze aan een kampvuurtje, maar wat later zagen ze dat er een boot op de rivier dobberde waarvan de motor in brand stond.

Van wie de boot is en of er iemand op zat toen die vlam vatte, is vooralsnog niet duidelijk. Ook weet de politie niet waar de boot vandaan kwam. Stroomafwaarts

Vanwege de snelle stroming in de rivier stelde de brandweer zich op bij een brug aan de Van Oldenbarneveltlaan om vanaf daar het vuur te blussen. Uiteindelijk lukte dit net voordat de boot stroomafwaarts dreef. Even verderop, bij een fietsbrug, kon de boot door de brandweer en een agent met een stok naar de kant worden gehaald. Verkeerschaos

De brug aan de Van Oldenbarneveltlaan werd vanwege de bluswerkzaamheden enige tijd afgesloten. Dit veroorzaakte nogal wat verkeerschaos in de omgeving. Een straat verderop was rond hetzelfde tijdstip namelijk de uitloop van het Bontgenoten Festival, waar tienduizend bezoekers op waren afgekomen. Vanwege de afgesloten brug was een deel van de ophaallocatie aan de Sumatralaan niet bereikbaar.

