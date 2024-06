Van voetbalgek Brazilië en feesten in Charkov tot rennen voor je schoenen

Veel straten kleuren oranje, winkels liggen vol met oranje spullen, en op televisie en in de kranten gaat het er vaak over. Het EK voetbal komt steeds dichterbij en de kriebels nemen toe. Duizenden Nederlanders reizen af naar Duitsland, waaronder Eelco Oele en Jules van den Oever uit Megen en Ronald van der Meer en Arno Theunisse uit Oss. De vriendengroep heeft dankzij het Nederlands elftal al veel van de wereld gezien. “Als je dit eenmaal hebt meegemaakt, dan heb je het te pakken.”

Van het viertal is Eelco de aanstichter van het 'Oranje-virus'. In 1992 droomde hij al van het EK in Zweden, maar toen was hij te jong. In 1994 en 1996 kwam het er ook niet van, maar in 1998 was hij erbij in Frankrijk. “Samen met een vriend hebben we meerdere wedstrijden van Nederland en andere landen gezien. Een grandioze ervaring. In het stadion beleef je een wedstrijd anders dan via de televisie. In 2000 kocht ik meerdere kaarten en gingen meer vrienden mee.”

Zelf noemt hij het WK 2010 in Zuid-Afrika het allermooiste toernooi. “We waren een hele maand in dit prachtige land. De kans dat we de finale zouden halen, was niet zo groot, dachten we, maar Oranje kwam steeds verder. Ons reisschema veranderde steeds. Uiteindelijk haalden we de finale tegen Spanje. De teen van Casillas doet nog steeds pijn. Ik vind dat we daar wereldkampioen hadden moeten worden.”

Voetbal was de reden om naar Zuid-Afrika te gaan, maar de vrienden willen daarbij zoveel mogelijk van de omgeving zien. Arno: “Afrika was geweldig en gastvrij. We wilden daar ook graag de Big Five zien. Overigens hoef je mij nu niet meer te vragen welke vijf dieren dat zijn. We hadden te weinig tijd om ze in het echt te zien. Daarom zijn we een dierentuin ingedoken en daar wat foto’s gemaakt. Toch leuk voor in het plakboek.”