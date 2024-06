Motorrijder racet met bijna 200 kilometer per uur over N65

Een motorrijder moest zaterdagavond zijn motor inleveren bij de politie nadat agenten hem betrapt hadden op veel te hard rijden. De man joeg met een snelheid van 200 kilometer per uur over de N65.

De motorrijder was agenten, die in een onopvallende auto reden, al opgevallen op de A2 bij Den Bosch. Daar reed hij bijna 50 kilometer per uur te hard. Op de N65, waar een maximumsnelheid geldt van 80 kilometer per uur, besloot hij nog wat harder te gaan rijden. Daarop kreeg de man een stopteken.

Rood verkeerslicht

Hij leek daar even gehoor aan te geven, maar ging er vervolgens op hoge snelheid vandoor. Bij de achtervolging op de N65 werd een snelheid van 194 kilometer per uur gemeten. Met die snelheid reed hij tussen andere bestuurders door. Vervolgens negeerde hij in Helvoirt een rood verkeerslicht en reed hij in die gemeente 60 kilometer per uur te hard. Kort hierna besloot de motorrijder toch maar te stoppen.

Het rijbewijs van de 29-jarige man uit Moergestel is direct ingevorderd. Hij kreeg ook een proces-verbaal.

Teveel herrie

De man was al eerder aangesproken omdat zijn motor teveel herrie maakt. De motor moet aangepast worden zodat die aan de wettelijke eisen voldoet en moet daarna herkeurd worden.