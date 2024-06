Birgit is klaar met geluidsoverlast van festivals: 'Je dreunt je bed uit'

Birgit Verstappen uit Hilvarenbeek heeft last van de vele grote festivals in haar omgeving. Dit jaar zijn er binnen een korte periode 29 festivals in en rondom Tilburg en Hilvarenbeek die meerdere dagen duren. Samen met honderdtwintig omwonenden heeft ze bij de gemeente een klacht ingediend.

"Als de wind de verkeerde kant op staat en de bas hard aanstaat, hoor je het gebonk door de ramen en muren heen. Dat komt vooral door de lage frequente tonen die minder snel uitdoven", vertelt Birgit in het Omroep Brabant-praatprogramma KRAAK. Ook dit weekend is het raak. In de Beekse Bergen wordt het festival Best Kept Secret georganiseerd. "Dat gaat door tot half vier 's nachts, waardoor je wakker ligt. Bij zo'n grote festivals dreun je je bed uit."

"Met het visuele aspect is het een andere beleving."

Het is niet zo dat Birgit festivalbezoekers geen feestje gunt. "Ik begrijp dat het voor festivalgangers een heel andere beleving is vanwege het visuele aspect, maar dat geldt niet voor omwonenden." Daarom vlucht ze regelmatig naar binnen met de ramen en deuren gesloten. De ergernis over de grote festivals in de omgeving begon voor Birgit in 2022. "Daarvoor heb ik me er nooit zo aan geërgerd, maar dat was een hele hete zomer. In de Beekse Bergen waren vier keer drie dagen lang festivals. Ik kon geen kant op. Ik woon dichtbij een stiltegebied, maar ook daar hoor je het. Ik ben naar binnen gevlucht terwijl ik buiten van het weer wilde genieten."

"Ik werd weggezet als geluidsgevoelig,"

Ze kwam in actie om geluidsoverlast van festivals aan de kaak te stellen bij omwonenden, gemeenten en burgemeesters. "Dan zei de gemeente dat ze in gesprek waren met omwonenden, maar dat was slechts één straat vlakbij De Beekse Bergen. In eerste instantie werd ik bestempeld als geluidsgevoelig, wat me deed geloven dat ik de enige was." Toch besloot Birgit de actiegroep 'Mag het geluid wat zachter aub' op te richten. En ze blijkt lang niet de enige te zijn die last heeft van de harde muziek van festivals. Inmiddels bestaat de actiegroep uit meer dan honderdtwintig mensen uit Moergestel, Tilburg, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Goirle. Samen met hen heeft ze een klacht ingediend bij de gemeente Hilvarenbeek over de vele festivals. Volgens haar zou het helpen als het volume van 103 decibel op festivals nationaal omlaag gaat. Daarnaast moet er betere coördinatie plaatsvinden. "Er moet regionaal afgesproken worden wat redelijk is. Hoeveel mogen we vragen van onze inwoners? Nu gunt de ene burgemeester inwoners een normale nachtrust van acht uur en van de andere burgemeester mag het feest doorgaan tot half vier."

"Mensen zijn het beu om steeds drie dagen weg te moeten."