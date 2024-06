Buurt denkt dat woningbrand is aangestoken: 'Dit zat er wel aan te komen'

Zaterdagavond is brand ontstaan in twee leegstaande huizen aan de Brabantstraat in Oss. De brand is begonnen omdat er vuurwerk in de huizen is gegooid, stellen meerdere omwonenden. Zij hoorden harde knallen voorafgaand aan de brand. Er is ook al maanden gedoe rondom de panden, die volgens bewoners voor veel overlast zorgen in de wijk.

De huizen staan al vanaf januari leeg, vertelt een vrouw. “We hebben een brief gehad dat ze in mei gesloopt zouden worden, maar dat dat door de archeologische vondsten niet door kan gaan.” Het slopen is dus uitgesteld – tot frustratie van de buurt. Net als veel andere bewoners hoorde de vrouw vuurwerk voorafgaand aan de brand. Haar man zag daarna de vlammen in het huis staan.

Een matras bij het leegstaande huis.

Het zou volgens buurtbewoners al maanden hommeles zijn rondom de huizen. Volgens de vrouw en andere bewoners wordt er afval over de hekken gegooid en is er stankoverlast door ontlasting van daklozen die in de woningen getrokken zijn. Ook zou er sinds de leegstand van de woningen een toename aan inbraken in de wijk zijn. Meerdere bewoners geven aan dat ze hun kinderen niet meer buiten durven laten spelen. Een vrouw uit de buurt vertelt dat haar dochter ‘s avonds vaak bang is als ze lichten ziet binnenin de leegstaande woningen.

"Dat gedoe hoef ik hier niet bij mijn huis.”

“Ze durft ook niet meer door de brandgang achter hun woning te fietsen, omdat ze bang is voor de mensen die in de woningen rondhangen”, vertelt ze. Volgens een andere bewoner, Marcel, zijn er aantal jongeren die in de wijk wonen die zelfs een plan hadden om de mensen met geweld uit het pand te verjagen. “Ik ken ze dus ik zei tegen ze, dat gaat niet gebeuren. Dat gedoe hoef ik hier niet bij mijn huis.” Marcel zegt niet te weten wie het vermeende vuurwerk gegooid zou hebben. "Maar dit zat er wel aan te komen. Mensen zijn het hier helemaal beu. Het was gewoon wachten op het moment dat het mis zou gaan."