Brand verwoest woonboerderij, scherven zonnepanelen in omgeving

In een woonboerderij met rieten dak op de Grotestraat in Heesbeen is zondagmiddag rond kwart voor drie brand uitgebroken. De brandweer was met meerdere blusvoertuigen aanwezig. De rookpluim was in wijde omtrek te zien en trok over Heesbeen en Oudheusden. Het pand is grotendeels afgebrand.

Het is nog onduidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Net voordat de brand uitbrak was er volgens een omstander een stroomstoring. Netbeheerder Enexis was daarom in de straat aanwezig met monteurs. Volgens een woordvoerder van Enexis is er sprake van een standaard prodecure en een afspraak met de brandweer. "Er zijn twee monteurs: een voor het gas en de andere voor het elektra. Zodra de brand meester is, helpen zij de brandweer met het afsluiten van gas en elektra."



Scherven zonnepanelen

Op de uitbouw van de boerderij lagen zonnepanelen. In zuidoostelijke richting vanaf de brand aan de Grotestraat zijn naar verwachting scherven van zonnepanelen neergekomen, meldt de website van de gemeente Heusden. In de avond is begonnen met het schoonvegen van de bermen en wegen. De gemeente adviseert de zonnecelscherven in de tuin en omgeving met de hand op te ruimen. "Doe dit bij voorkeur met handschoenen aan om snijden te voorkomen. Scherven en andere resten van zonnepanelen mogen bij het restafval."